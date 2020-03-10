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10.03.2020 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бешеная волчица искусала трех человек под Смоленском

Текст: Антон Валагин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Три человека - двое мужчин и женщина - пострадали от укусов бешеной волчицы в Смоленской области. Пострадавшие госпитализированы.

Фото: iStock
Под Тверью бешеная лисица покусала более 10 прохожих

Инцидент произошел в деревне Вернебисово. Больной зверь напал на женщину, которая шла домой с железнодорожной станции. Той удалось отбиться, но волчица покусала ей лицо. Женщина добралась до дома, ей вызвали скорую помощь.

Затем хищник напал на двух родственников пострадавшей, вышедших встретить медиков. Мужчинам удалось убить волчицу, оба получили рваные раны.

- Анализ подтвердил, что животное болело бешенством. На сегодняшний день есть трое пострадавших: женщина и двое мужчин, - они госпитализированы. По имеющейся информации, в контакте был еще один человек. Он не пострадал, но возможен контакт с кровью или слюной волка. Ему разъясняют необходимость получить лечение, - рассказал РИА Новости руководитель Смоленской областной станции по борьбе с болезнями животных Алексей Гаранчук.

В деревне Вернебисово и окрестных населенных пунктах будет проведена тотальная вакцинация домашних животных.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Природа Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

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