Бирюков: В 2020 году в Москве реконструируем более 20 км газопроводов

За оставшиеся недели марта специалисты Мосгаза планируется модернизировать более 20 километров газотранспортной сети города: около 15 км по программе "Мой район" и более 6 км по программе "Развитие городской среды". Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

По его словам, применение передовых технологий строительства обеспечит высокую надежность и безопасность газовых коммуникаций, позволит выполнить работы с максимальным комфортом для жителей, в сжатые сроки, что дает возможность своевременно приступить к комплексному благоустройству городских территорий.

При работах будет применяться прогрессивный метод прокладки с использованием полиэтиленовой трубы, что позволит продлить срок службы трубы до 50 лет.

Модернизация затронет газовые коммуникации с длительным сроком эксплуатации, предназначенные к реконструкции по результатам технической диагностики. Работы будут проводится на востоке, в центре, на северо-западе и в других округах города.

Напомним, что в 2020 году планируется реконструировать и построить 100 км газопроводов.

Кстати

Полный перечень объектов можно будет посмотреть на сайте АО "Мосгаз".