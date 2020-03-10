Новости

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон 10:00
Дилеры Geely рассекретили цены на конкурента Seltos и Karoq 10:00
В Екатеринбурге отменили турнир по дзюдо из-за коронавируса 09:56
В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата 09:55
Под Новосибирском столкнулись три грузовика и минивэн, погиб человек 09:45
Японская авиакомпания отменит сотни рейсов из-за вспышки коронавируса 09:40
В Хабаровске сотрудница банка дала отпор грабителю с ножом 09:34
Путин заявил о готовности России повторить подвиг ВОВ в случае опасности 09:29
ЕС и Турция договорились о создании групп для диалога по вопросам миграции 09:24
Бирюков: В 2020 году в Москве реконструируем более 20 км газопроводов 09:15
Honda Civic проехал более 800 тысяч без капиталки и серьезных поломок 09:12
Тамбовчанин задержан по подозрению в убийстве девочки 08:37
Мошенники придумали новый способ воровства денег у граждан в интернете 08:30
Карантинные меры распространили на всю территорию Италии 08:21
Видео: легковушка чудом увернулась от рассыпавшихся с лесовоза бревен 08:17
Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян 08:04
Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте 07:53
Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств 07:45
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона 07:40
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки борьбы с коронавирусом 07:38
Из-за коронавируса в Италии приостановлены все спортивные соревнования 07:10
Названы самые экономически здоровые регионы России 07:08
Число жертв обрушения отеля на востоке Китая достигло 20 человек 06:45
В игорной зоне "Приморье" откроется второй развлекательный комплекс 06:20
Япония направит в Сирию гуманитарную помощь на 4,7 миллиона долларов 06:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 09:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бирюков: В 2020 году в Москве реконструируем более 20 км газопроводов

Текст: Ирина Огилько

За оставшиеся недели марта специалисты Мосгаза планируется модернизировать более 20 километров газотранспортной сети города: около 15 км по программе "Мой район" и более 6 км по программе "Развитие городской среды". Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

За полгода в Москве открыто шесть районных клубов для пенсионеров

По его словам, применение передовых технологий строительства обеспечит высокую надежность и безопасность газовых коммуникаций, позволит выполнить работы с максимальным комфортом для жителей, в сжатые сроки, что дает возможность своевременно приступить к комплексному благоустройству городских территорий.

При работах будет применяться прогрессивный метод прокладки с использованием полиэтиленовой трубы, что позволит продлить срок службы трубы до 50 лет.

Модернизация затронет газовые коммуникации с длительным сроком эксплуатации, предназначенные к реконструкции по результатам технической диагностики. Работы будут проводится на востоке, в центре, на северо-западе и в других округах города.

Напомним, что в 2020 году планируется реконструировать и построить 100 км газопроводов.

Кстати

Полный перечень объектов можно будет посмотреть на сайте АО "Мосгаз".

Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Ситуация на валютном рынке
Ситуация на валютном рынке
Путин заявил о готовности России повторить подвиг ВОВ в случае опасности
Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян
Мошенники придумали новый способ воровства денег у граждан в интернете
Названы самые экономически здоровые регионы России
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ