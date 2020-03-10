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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свет, вода и газ

Столица обеспечивает комфорт для дачников-москвичей
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 51(8105)
Ассоциация садоводческих некоммерческих товариществ "Ветеран", что находится в Талдомском округе Подмосковья, получит два новых водозаборных узла. Пять тысяч москвичей, имеющих дачи в этой ассоциации, не будут знать проблем с чистой питьевой водой, сообщили журналистам в столичном департаменте развития новых территорий.

Пользоваться новыми водозаборными узлами смогут дачники из СНТ "Универсал 3", "Мирный", "Шмель", "Вымпел", "Полесье", "Зорька", "Малыш", "Мечта", "Жемчужина", "Океан". Проект строительства получил положительное заключение экспертизы, в ближайшее время будут заключены контракты на строительство, а начнут работать новые ВЗУ в 2021 году.

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"Мы внимательно изучаем запросы дачников, чтобы сделать их жизнь в СНТ такой же комфортной, как в Москве", - говорит глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, в прошлом году с различными просьбами к властям обращались дачники из 4439 СНТ. Чаще всего они просят газифицировать их товарищества, построить новые подъездные дороги, линии электроснабжения и водозаборные узлы. В общей сложности, в принадлежащих москвичам дачных хозяйствах требуется построить или реконструировать более 7 тысяч объектов инфраструктуры. "Мы подсчитали: для реализации всех обращений садоводов потребуется 114,5 миллиарда рублей", - уточнил Жидкин. Напомним, только в прошлом году столица выделила 3,3 миллиарда рублей для строительства дорог к подмосковным дачам москвичей. Также более 90 миллионов было потрачено на строительство газопроводов к СНТ.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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