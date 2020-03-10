Электронные госуслуги все больше помогают жителям столицы следить за своим здоровьем и здоровьем близких. Еще недавно с их помощью можно было только записаться к врачу. Сейчас же в любой момент есть возможность открыть свою электронную медицинскую карту и уточнить назначения врача, посмотреть, не пора ли сделать прививку ребенку, получить по почте результаты сданных анализов и т.д. Насколько активно пользуются горожане открывшимися перед ними возможностями? Что еще нового и полезного ждет их в ближайшее время? Об этом рассказала "РГ" председатель Комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук.

Елена Вячеславовна! Недавно москвички получили новую услугу - возможность прикрепиться в электронном виде в женскую консультацию. Кому она адресована?

Елена Шинкарук: Воспользоваться ею могут женщины, которые не стояли на учете в женской консультации или сменили место жительства. Или просто решили сменить одну консультацию на другую - выбрать поближе к дому или к работе. Такое право раз в году имеют все москвички. Девушкам при достижении 18 лет тоже нужно вставать на учет в консультацию.

Чем хорошо прикрепление в электронном виде? Идти никуда не нужно, полный список женских консультаций с адресами, имеющихся в городе, откроется сам. Причем, сразу станет понятно, какая из них ближайшая к дому. Чтобы сделать правильный выбор, можно почитать отзывы о работе врачей пациенток, которые уже обслуживаются в этой консультации.

Тех, кто уже прикреплен к женской консультации, эта услуга не касается?

Елена Шинкарук: Им делать ничего не нужно. Если только женщина давно не была у врача, система напомнит, к какой консультации она прикреплена.

Насколько удобен новый сервис для пользования?

Елена Шинкарук: Он очень простой. Чтобы подать электронное заявление, в каталоге услуг на официальном портале мэра Москвы mos.ru находите раздел "Здоровье" и выбираете "Прикрепление к женской консультации". Далее вводите паспортные данные, серию и номер московского полиса ОМС, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации и фактического проживания. Если эти данные прежде были указаны в вашем личном кабинете, то система заполнит поля автоматически. Останется лишь выбрать консультацию из списка рекомендуемых - ваше право выбрать любую - их в столице более 130. Прикрепление должно произойти в течение пяти рабочих дней, но обычно хватает трех дней. Словом, все точь-в точь как при прикреплении в Москве к городской поликлинике - и детской, и взрослой. Такая же технология выбора и стоматологической поликлиники.

В этом году москвичам стала еще доступна и электронная медицинская карта. Есть спрос?

Елена Шинкарук: Эта услуга запущена с 14 января. Прошло всего полтора месяца, а 270 тысяч москвичей уже подали заявление на доступ к своей карте. Такой интерес горожан вполне объясним. Ведь благодаря этому можно посмотреть истории всех своих визитов к врачам разных специальностей, вспомнить данные ими рекомендации, назначения. А еще проверить, насколько они достоверны. Раньше приписки могли обнаружить только страховые компании, а теперь информация доступна и самим москвичам. В карте есть строка, чтобы пожаловаться и можно сообщить в том числе об обнаруженных неточностях, тем самым инициировав проверку.

Оформить доступ к своей электронной медицинской карте и картам своих детей могут москвичи старше 15 лет при наличии московского полиса ОМС. Для этого при наличии стандартного доступа на портале mos.ru нужно указать данные паспорта и полиса ОМС, номер мобильного телефона, а также прикрепить свою цветную фотографию с паспортом в руке (разворот с второй и третьей страницами). Пользователям с полной учетной записью прикладывать фото не нужно. Для полного доступа необходимо подтвердить личность в любом центре госуслуг "Мои документы", предъявив паспорт и СНИЛС. Информация, содержащаяся в медкарте - конфиденциальная, поэтому технологией предусмотрена ее дополнительная защита.

Еще одно новшество в цифровизации здравоохранения столицы - возможность получать результаты сданных анализов по электронной почте. Оно востребовано?

Елена Шинкарук: На рассылку анализов за полгода после его запуска подписалось более полумиллиона горожан. Это же очень удобно - не нужно тратить время на визит, на поиски результатов, как случалось порой прежде. А главное, если человеку случится обратиться в какое- то другое медучреждение, то, имея в медкарте все анализы и обследования, ему не надо собирать целый пакет с разными с выписками, снимками и анализами. Врач из любой городской поликлиники или станционара откроет вашу карту и прочтет все заключения коллег, увидит анамнез заболевания и проведенные исследования. Думаю, что именно электронная медкарта в ближайшее время возглавит топ-3 самых популярных в городе электронных услуг.

Тем более, что карта все время будет пополняться. Например, в течение года планируется соединить ее с гаджетами, с помощью которых многие москвичи контролируют свое здоровье . Это может быть не чисто медицинский аспект, но тем не менее, очень важный для самочувствия человека. Например, что представляет собой его физическая активность, как он питается, соблюдает режим сна и отдыха. На любом приеме у врача обычно возникают вопросы к пациенту на этот счет. И вот он сидит и пытается что-то вспомнить и рассказать, демонстрируя в том числе и картинки из гаджета. Сделать же все можно проще, просто дав возможность людям закачивать в карту эти данные из своего смартфона, который считает шаги, измеряет пульс, ведет контроль за питанием. Таким образом, появится наглядная картина быть может, даже семейного анамнеза.

А сейчас какие самые популярные электронные услуги?

Елена Шинкарук: Пока на первом месте все-таки электронный дневник - родители на протяжении всех пяти рабочих дней в неделю смотрят и за оценками, и за питанием детей. На втором месте - запись к врачу, на третьем - оплата коммуналки.

Сколько всего у москвичей в распоряжении электронных услуг?

Елена Шинкарук: Более 360 услуг и сервисов. Причем, 60% из них имеют социальную направленность. Но именно в здравоохранении, переживающем взлет цифровизации, их количество увеличивается буквально с каждым днем. Напомню, например, недавно мы открыли карту вакцинации детей. Мамам больше не надо ломать голову и вспоминать, когда какую прививку своему малышу они уже сделали, и какая на очереди. Родители имеют доступ и к медкарте ребенка. Я надеюсь, что скоро мы вообще избавим их от необходимости представлять бумажные справки при устройстве детей в школу и детсад. Работа над этим идет. Еще одна из недавних услуг - возможность видеонаблюдения за новорожденными. Камеры в порядке эксперимента установили в роддоме при городской больнице N 24. Недоношенные малыши, как известно, на какое-то время часто помещаются в кювезы. Женщина, у которой, скажем, дома другой маленький ребенок, требующий ее внимания, не всегда может сутками находиться возле него. Но оставив ребенка на попечение медперсонала, она все равно переживает Теперь же, благодаря видеонаблюдению, в любой момент может из дома посмотреть, как чувствует себя ее сын или дочка. Судя по тому, что 90 процентов женщин, чьи дети оказались в такой ситуации, сразу же подключились к камерам, стало понятно: услуга попала в точку. Мы обязательно расширим эксперимент и на другие больницы.

Какие еще полезные новшества ожидают москвичей?

Елена Шинкарук: Работаем сейчас над тем как улучшить и сделать более удобным получение детских выплат на mos.ru. При рождении ребенка важно дать возможность родителям получить сразу несколько пособий, а не писать заявление на каждое в отдельности, да еще прикладывая всякий раз множество сканов документов. Тем более, что сведения обо всем, что нужно доказывать-рассказывать, у властей есть. Поэтому, надеюсь, уже скоро сможем запустить более простую и удобную в пользовании форму.

Помимо сайта в Москве есть еще и мобильное приложение, через которое можно получить доступ к госуслугам?

Елена Шинкарук: Да, имеется. Линейка услуг на нем немножко меньше. Это объясняется тем, что заработало оно немного позднее, чем портал mos.ru. Но и приложение постоянно развивается, его возможности расширяются.

Старшее поколение москвичей пользуется электронными сервисами?

Елена Шинкарук: Год назад мы проводили на этот счет исследование, и выяснили, что 25% пользователей наших услуг - именно москвичи в возрасте 50+. Тогда они наиболее активно пользовались возможностью заплатить за квартиру, не выходя из дома и записаться к врачу. Сейчас, надеюсь, круг пользователей расширился. И потому, что в социальных центрах продолжается обучение пенсионеров компьютерной грамотности, и потому что адресованных им услуг стало больше. Взять хотя бы программу "Московское долголетие", которая предлагает множество возможностей для досуга, спорта, общения с интересными людьми.