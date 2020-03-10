Глава Липецкой области сделал женщинам музыкальный подарок

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов оригинально поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Вместе с Государственным джазовым оркестром областной филармонии он исполнил композицию "Маленький цветок".

Игорь Артамонов вышел на сцену не один: на рояле играл заместитель главы администрации Илья Тузов.

"Не зря говорится, что хочет женщина, то хочет Бог, - отметил Игорь Артамонов и, обратившись к дамам в зале, продолжил. - Вы даете жизнь, вы оживляете все вокруг себя. Не случайно ваш праздник пришелся на весну, когда вся природа просыпается, звенит новыми звуками и красками. Преклоняюсь перед вами, желаю вам здоровья, спокойствия, всегда быть любимыми и любить, - сказал Игорь Артамонов.

Музыкальный подарок главы региона вызвал овации женщин. Все помнят, что в прошлом году Игорь Артамонов также сыграл для дам на саксофоне. Липчанки отметили, что такой подарок от губернатора запоминается надолго.