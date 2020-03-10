Глава Липецкой области сделал женщинам музыкальный подарок

Новости

В Карелии жительница Петербурга погибла в перевернувшемся снегоходе 14:33
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 8 тысяч 14:32
Обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду НАО будут судить в Архангельске 14:29
Источник: Матч сборных России и Молдавии отменят из-за коронавируса 14:21
В "Единой России" заявили о готовности к досрочным выборам в Госдуму 14:17
Французский баскетбольный клуб не прилетит на Урал из-за коронавируса 14:11
Дорога ярости: владелец BMW протаранил мешавший обгону пикап 14:06
Благодаря сделке ОПЕК+ Россия получила дополнительно 10 трлн рублей 14:04
Facebook и "ВКонтакте" удалили фейки о коронавирусе в России 14:02
В Кремле нет данных о переносе голосования по поправкам в Конституцию 13:58
Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на испытания с танкером 13:55
Немецкие заводы в России не снизили производство из-за коронавируса 13:51
Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике 13:50
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву 13:45
Исполнитель роли Джоффри в "Игре престолов" возобновил кинокарьеру 13:45
Названы призовые Большунова на этапах Кубка мира нынешнего сезона 13:43
В Вологодской области расплодились норки и выдры 13:32
Песков: Путин скоро сообщит о своем отношении к досрочным выборам в ГД 13:30
Фото: дочери Анджелины Джоли перенесли операции 13:30
XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году 13:26
Роспотребнадзор предложил усилить медицинский контроль за иностранцами 13:24
Иркутянка устроила погром в аптеке 13:18
В Краснодаре выписали из больницы 16 детей, отравившихся на Масленицу 13:15
Чехия закрывает школы и отменяет публичные мероприятия из-за коронавируса 13:14
В почтовых отделениях столичного региона стала доступна безналичная оплата 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 13:05
Проект: В регионах

Глава Липецкой области сделал женщинам музыкальный подарок

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов оригинально поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Вместе с Государственным джазовым оркестром областной филармонии он исполнил композицию "Маленький цветок".
Фото: Администрация Липецкой области
В Липецкой области поддержат социально-ориентированные проекты

Игорь Артамонов вышел на сцену не один: на рояле играл заместитель главы администрации Илья Тузов.

"Не зря говорится, что хочет женщина, то хочет Бог, - отметил Игорь Артамонов и, обратившись к дамам в зале, продолжил. - Вы даете жизнь, вы оживляете все вокруг себя. Не случайно ваш праздник пришелся на весну, когда вся природа просыпается, звенит новыми звуками и красками. Преклоняюсь перед вами, желаю вам здоровья, спокойствия, всегда быть любимыми и любить, - сказал Игорь Артамонов.

Музыкальный подарок главы региона вызвал овации женщин. Все помнят, что в прошлом году Игорь Артамонов также сыграл для дам на саксофоне. Липчанки отметили, что такой подарок от губернатора запоминается надолго.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме
Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
Песков: Путин скоро сообщит о своем отношении к досрочным выборам в ГД