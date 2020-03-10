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Глава самоуправления Калуги провел прием граждан

10 марта глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел прием граждан в общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

К главе городского самоуправления обратился старший по дому № 40 по улице Фридриха Энгельса Валентин Косоруков по вопросу проведения капитального ремонта. В 2019 году жители дома одними из первых в Калуге реализовали проект инициативного бюджетирования: во дворе была обустроена парковка и высажены деревья.

Кроме того, за счет собранных жителями на текущий ремонт средств были отремонтированы подъезды и система освещения. Но особое беспокойство у жителей вызывает состояние кровли. Дом был построен в 1968 году и многие конструктивные элементы предельно изношены. Постоянно протекающая кровля доставляет множество проблем, вызывает нарекания и работа системы отопления. На поддержание кровли в нормальном состоянии постоянно приходится тратить значительные средства, собранные жителями на текущий ремонт.

Фото: Калужская городская дума
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Валентин Николаевич обратился к главе городского самоуправления с просьбой о включении дома в региональную программу капитального ремонта.

- Программа капитального ремонта на 2020 год уже сформирована, подготовлены проекты, проводятся аукционы, - сообщил Александр Иванов, - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируется провести капитальных ремонт всех домов первой линии по площади Победы. Я направлю обращение в областное министерство строительства и ЖКХ с предложением включить дом № 40 по улице Энгельса в программу капитального ремонта на 2021 год, также я проработаю этот вопрос с руководством Фонда капитального ремонта. Уверен, что нам удастся включить дом в региональную программу и привести в порядок кровлю, фасад и инженерные коммуникации. Жильцы дома проявили активность, приняли участие в реализации проекта инициативного бюджетирования, городские власти со своей стороны также должны оказать им всю возможную помощь.

Беспокоит жильцов и криминальная обстановка: недавно в подъезде было совершено разбойное нападение на пенсионера, а во дворе наркоманы постоянно ищут закладки.

Решить проблему жители надеются с помощью установки системы видеонаблюдения.

Глава городского самоуправления идею поддержал.

- В отношении совершивших разбойное нападение нужно будет принять самые жесткие меры, надеюсь, полиция сможет найти злоумышленников, и они понесут заслуженное наказание, - подчеркнул Александр Иванов.

Екатерина Ананьева обратилась к главе города по вопросу завершения строительства дома № 14/16 по улице Кутузова. Застройщик ООО "Унимаркет" должен был сдать объект "Офисно-жилой комплекс по ул. Кутузова, дом №14/16" еще в 2017 году, но дом до сих пор не введен эксплуатацию.

Фото: Калужская городская дума
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- Мы обсудим этот вопрос с временно исполняющим полномочия городского головы Дмитрием Денисовым, руководством области поставлена задача полностью решить проблему обманутых дольщиков и в этом направлении будут предприняты конкретные шаги, - отметил Александр Иванов.

Также в ходе приема был затронут вопрос оплаты за сбор и вывоз ТКО. В федеральном законодательстве, регулирующем данную сферу, еще не устранен ряд пробелов: лица, владеющие, к примеру, квартирой и загородным домом, но постоянно проживающие в одном месте, вынуждены дважды оплачивать вывоз ТКО.

- В Калужской области этот вопрос урегулирован, - пояснил Александр Иванов, - достаточно представить соответствующую справку в ГП "Калужский региональный экологический оператор", после чего будет произведен перерасчет. В том случае, если недвижимость находится в другом регионе, нужно также обращаться к региональному экологическому оператору.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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