Правила парковки у многих поликлиник Москвы, которые вошли в программу реконструкции, будут изменены. Как рассказали в пресс-службе "АМПП", возле этих учреждений здравоохранения появятся новые бесплатные машино-места. Как считают эксперты "РГ", встать у амбулаторий станет действительно проще.

Напомню, в городе идет реконструкция 135 поликлиник. Здания, которым уже по 40-50 лет, закрывают на ремонт, а пациентов временно переводят в другие филиалы. И вот здесь у москвичей могут возникнуть проблемы. По резидентному разрешению можно поставить машину только в своем районе. А если поликлиника уехала, то горожанам придется ехать в соседние районы. "Можно, конечно, и на такси добраться, - рассуждает координатор движения "Синие ведерки" Юлия Каблинова. - Но как быть тем, кому нужно каждый день ездить на медицинские процедуры? Городские власти решили эту проблему: они приняли решение распространить действие резидентных разрешений и на районы, где расположены поликлинические филиалы.

Особое внимание уделено центру города, где самые высокие тарифы на платную парковку. "Жители Арбата, имеющие парковочное разрешение, смогут бесплатно оставлять автомобиль на участке улицы 10-летия Октября от пересечения с Малой Пироговской улицей до пересечения с улицей Усачева, - рассказала главврач детской городской поликлиники N 38 Светлана Захарова. - Ведь теперь именно здесь временно разместился второй филиал нашего учреждения". Получается, что жители Арбата и в соседних Хамовниках будут теперь парковаться бесплатно. Из-за реконструкции поликлиник межрайонные поездки предстоят и населению других районов. Например, из Сокольников придется ехать в филиал в Соколиной горе. По аналогичной схеме действие разрешений распространят на соседнюю территорию. Кроме того, парковки у филиалов детской городской поликлиники N 130 станут бесплатными для всех автомобилистов. Так же поступят и с пространством у клинико-диагностического центра N 4 на набережной Тараса Шевченко.

Общественники уверены: большинство проблем решат подземные стоянки у больниц

Несмотря на это, ситуация с парковками возле зданий поликлиник и особенно больниц в городе остается сложной, считают координаторы движения "Синие ведерки". "На территории клиник довольно часто просто нет места для обустройства парковки, - говорит Юлия Каблинова. - Однако точечно удается решить некоторые проблемы". Так было, например, с Морозовской больницей, где усилиями общественников и ЦОДД удалось сделать стоянку для экстренной госпитализации и сопровождения инвалидов. А вот, например, у НИИ неотложной детской хирургии и травматологии у метро "Полянка" просто нет свободного пространства. И таких адресов притяжения пациентов в Москве сотни. "Единственный выход - строительство подземных паркингов", - считает представитель "Синих ведерок" Юлия Каблинова. Однако на данный момент конкретных проектов и решений по этому вопросу нет. Поэтому, похоже, без такси, чтобы добраться до поликлиники, порой все-таки не обойтись.