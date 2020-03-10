Летающий танк: зачем Ил-2 прикидывался "юнкерсом"

79 лет назад с аэродрома воронежского авиастроительного общества (тогда завод № 18) поднялся в небо первый серийный штурмовик Ил-2. Пилотировал его начальник заводской летно-испытательной станции Константин Рыков. С момента получения заводом чертежей до выпуска первого штурмовика прошло всего три месяца.

Соперник "Штуки"

Война в небе Испании показала, что удачный выстрел из зенитки может погубить даже непобедимого аса, а мощная ПВО - осложнить работу авиации вообще.

Авиаконструктор Ильюшин написал Сталину, что советские истребители и штурмовики недостаточно защищены, и предложил создать новый самолет, неуязвимый для пулеметов и легкой артиллерии. Проект у него уже был.

В той же Испании состоялось боевое крещение пикирующего бомбардировщика U-87 Stuka, ставшего символом германской военной мощи. Он эффектно и точно работал по земле, но был беззащитен перед истребителями. Ильюшин придумал машину, сочетающую ударную мощь бомбардировщика с защитой наземной бронетехники. В докладной записке вождю он первым назвал свою самолет "летающим танком". Позже - и независимо от конструктора, - то же прозвище дадут Ил-2 авиаторы.

Летающий танк

Главной и революционной особенностью штурмовика стала бронекапсула, защищавшая летчика и жизненно важные узлы самолета: двигатель, бензобаки, систему управления. 5-миллиметровая броня выдерживала очередь авиационного пулемета, а от 6-миллиметровой нижней отскакивали осколки зенитных снарядов. Спину летчика прикрывала металлическая плита сантиметровой толщины. Все остальное было деревянным - пали сколько хочешь.

В горячие дни штурмовики привозили в хвосте и крыльях по десятку пробоин. За ночь техники латали их и утром Ил-2 был опять готов к бою.

Самолет напоминал танк не только защитой, но и вооружением. Две пушки, два пулемета и 300 килограммов бомб могли уничтожить мост, разогнать батальон пехоты и поджечь пару танков. Однако после первых же боевых вылетов летчики через наркомат обороны попросили Ильюшина создать место для заднего стрелка. Конструктору очень не хотелось добавлять 150 килограммов веса в и без того тяжелый самолет, но он подчинился. Так на Ил-2 появился второй член экипажа и еще один пулемет. Кроме него, у стрелка было 10 авиационных гранат. Если немецкий истребитель заходил в хвост, стрелок нажимал рычажок, граната сбрасывалась на парашюте и взрывалась в 150 метрах за самолетом. Двигатель для двухместной версии пришлось форсировать на 100 лошадиных сил - прежний не тянул.

Бетонный самолет

Так прозвали Ил-2 немцы. Штурмовик проходил сквозь плотный заградительный огонь, сбрасывал бомбы на цель, а на обратном пути разгонял бомбардировщики люфтваффе, поливая их огнем пушек и пулеметов. Еще лучше, чем броня, самолет защищали возможность летать на низкой высоте и высокой скорости.

Оптимальной тактикой работы броневика был подход к цели на бреющем полете - при высоте менее 100 метров немецкие зенитчики не успевали прицелиться, - снижение до 50 метров, сброс бомб и ураганный огонь из всех стволов. А затем переход к следующей стадии боя - охоте за вражескими штурмовиками.

- Настоящего бомбардировочного прицела у Ил-2 не было, но, мне кажется, он и не был нужен. Там некогда прицеливаться! Самое точное оружие штурмовика - это пушки. Очень хорошие 23-миллиметровые пушки ВЯ, - писал Герой Советского Союза Валентин Аверьянов.

Пилоты Ил-2 использовали сходство своих самолетов с U-87 и, выпустив шасси, пристраивались за "Штуками", чтобы подобраться к ним поближе или миновать зону действия немецкой ПВО.