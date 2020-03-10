Москвичей предупредили о проснувшихся клещах

Быть внимательными при прогулках в скверах, парках и лесах посоветовали москвичам и гостям столицы сотрудники Мосприроды. Климатическая весна в столичном регионе уже наступила, проснулись клещи - переносчики опасных заболеваний.

Специалисты Мосприроды уже начали проводить профилактические противоклещевые мероприятия - окашивают траву возле детских и спортивных площадок, убирают валежник, размещать информационные плакаты. Однако и личной безопасностью они пренебрегать не советуют - особенно тем, кто любит гулять в природоохранных зонах, где любое вмешательство в природный баланс запрещено. Собираясь на прогулку, лучше надевать закрытую одежду из плотных тканей и проверять ее на наличие клещей перед возвращением домой.

В свою очередь столичный Роспотребнадзор порекомендовал москвичам пройти курс профилактических прививок и более внимательно планировать свои поездки за город.