Налетчик с ножом ограбил четырехзвездочный отель в Костроме

Полиция в Костроме ведет розыск злоумышленника, совершившего нападение на четырехзвездочный отель в историческом центре города. Неизвестный в медицинской маске, угрожая оружием, похитил из сейфа у администратора отеля 311000 рублей и скрылся.

Сообщение о происшествии в отеле на проспекте Мира в Костроме поступило в дежурную часть полиции около 7 часов утра 9 марта. Как удалось выяснить оперативникам, молодой человек закрыл лицо медицинской маской и зашел в холл гостиницы.

- Ни слова не говоря, он проследовал за стойку администратора и, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, похитил из сейфа выручку в размере 311 тысяч рублей. Девушка попыталась задержать налетчика, но тот вырвался и скрылся с похищенным, - рассказали в полиции.

По факту ограбления отеля полицейские возбудили дело по части 3 статьи 162 УК РФ "Разбой". Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения. Подозреваемый пока на свободе.

Центральная улица Костромы, где произошло ЧП, увешана множеством видеокамер, подключенных к системе "Безопасный город". В распоряжении полиции есть несколько портретов налетчика. Поиски злоумышленника продолжаются.