Наталья Сергунина: Следим за умными городами

Более 30 тысяч пользователей, интересующихся практиками умных городов, смогут получать дайджест с комментариями экспертов о том, что нового происходит в мире в этой сфере. С этой целью платформа о высокотехнологичных решениях ICT.Moscow запускает информационный проект об умных городах, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Тематический дайджест на эту тему будет ежемесячным, в каждом выпуске освещаются разные направления Smart City. Подписаться на него может любой желающий - через специальную форму на сайте.

"Первый выпуск посвящен обзору российской и международной практики: что подразумевают под термином "умный город", какие технологии уже внедряются в Москве и других мегаполисах мира, какие решения считаются наиболее перспективными", - рассказала Наталья Сергунина.

Очередные выпуски дайджеста выйдут в апреле и мае. Они будут посвящены использованию больших данных (big data) и применению видеоаналитики для повышения качества жизни в городах.