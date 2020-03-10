Названы самые дешевые съемные квартиры в Москве

Самую дешевую квартиру в Москве в марте можно арендовать за 23 тысячи рублей в месяц. К таким выводам пришли специалисты одного из крупнейших столичных агентств недвижимости, проанализировав ситуацию на рынке.

Топ-5 самых дешевых квартир открывает "однушка" на Лебедянской улице. Площадь - 39 квадратных метров, есть мебель и бытовая техника. До ближайшего метро Царицыно - 10 минут на транспорте. Цена - 27 тысяч в месяц.

На тысячу дешевле - однокомнатное жилье со свежим косметическим ремонтом в панельном доме на улице Старый Гай. Оттуда до метро - 10 минут на автобусе.

"Всего" за 25 тысяч можно арендовать "однушку" площадью 30 "квадратов" недалеко от метро "Выставочная". В такую же сумму хозяева оценили 30-метровое жилье в 15 минутах езды от метро Свиблово и Ботанический сад. Арендовать самое дешевое жилье Москвы реально за 23 тысячи рублей, малогабаритная квартира находится в 5 минутах автобусом от метро Речной вокзал. Правда, владелец готов сдать квартиру только одинокой женщине.