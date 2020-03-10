Полицейские в Подмосковье задержали грабителей храмов

Восемь икон украли из храмов Московской и Нижегородской областей трое неоднократно судимых граждан.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в январе двое мужчин с помощью монтировок открыли окно Благовещенского храма в селе Степановское Раменского района Московской области и проникли внутрь. Повредив киот, они похитили икону с изображением Георгия Победоносца в полный рост. Воры положили похищенное на заднее сиденье автомобиля, в котором их ждал сообщник, и скрылись.

По этой же схеме были похищены чтимые образы в храмах, расположенных в селах Сар-Майдан и Кириково Нижегородской области. Среди них - "Преображение Господне", "Спас Нерукотворный", Боголюбская и Казанская иконы Божией Матери, "Преподобный Макарий Желтоводский", "Святой апостол Павел" и "Святой Великомученик и Целитель Пантелеймон".

Кощунственное преступление раскрыли сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из подмосковного района Раменское. А задерживали преступников при силовой поддержке спецназа Росгвардии. Все трое задержанных взяты под стражу.

Оперативники сумели найти и все украденные иконы. Две из них - в тайнике, оборудованном в подвале дома одного из воров. Все изъятое направлено на исследование.