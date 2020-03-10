Пропавший ивановский школьник найден мертвым

Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым. Об этом сообщили волонтеры регионального поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

- Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

Как ранее рассказали в региональном Следственном управлении СКР, ребенок ушел из дома на улице 3-й Санаторной в Иванове 23 февраля.

Последний раз подростка видели на улице Жаворонкова: он сел в такси возле магазина "Пятерочка" и уехал - предположительно, в сторону Кохмы.

В СУ СК по Ивановской области возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).