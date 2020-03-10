Рязанский подросток получил 9,5 года за убийство, разбой и кражи

В Рязанской области вынесен приговор несовершеннолетнему за убийство, разбой и кражи. Спасским районным судом дело рассматривалось в закрытом режиме, сообщила помощник судьи Олеся Беляева.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый зимой 2019 года в нетрезвом состоянии напал на женщину возле автозаправочной станции. Подросток дождался, когда она выйдет из помещения заправки и уйдет с освещаемой территории. В темном месте он ударил ее кулаками и ножом. Заметив, что жертва не дышит, вытащил из карманов деньги. После этого закопал тело в снегу.

Выяснилось также, что это не единственное преступление подростка: ранее он был замечен на кражах из торговых павильонов в Спасске-Рязанском. В деле три эпизода ночных краж продуктов, денег, сигарет и других товаров.

В отношении несовершеннолетнего был возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Разбой" и "Кража". На момент совершения одного из преступлений подсудимому еще не исполнилось 16 лет, поэтому судебный процесс проходил в закрытом режиме. Суд признал подростка виновным по всем инкриминируемым статьям. Ему назначено наказание в виде 9,5 года воспитательной колонии.