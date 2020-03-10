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10.03.2020 15:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы

Текст: Любовь Проценко
Планами строительства мобильного комплекса новой инфекционной больницы поделился в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Объясняя, почему возникла в ней необходимость, глава города написал:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- На сегодняшний день выявлены единичные случаи заражения новым коронавирусом, и имеющиеся больничные мощности справляются. Тем не менее, каждый новый случай требует госпитализации не только самого заболевшего, но и еще нескольких человек. На больничную койку отправляются все, кто контактировал с носителем вируса, если у них выявлены даже малейшие признаки ОРВИ.

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Происходит немало других "профилактических" госпитализаций, когда подозрение на коронавирус впоследствии не подтверждается. И, разумеется, город должен быть готов к любому сценарию развития событий.

Вот почему в рамках режима повышенной готовности Собянин принял решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы. Эта больница, по его словам, станет дополнением стационара в Коммунарке и городской инфекционной больницы N 1.

Мэр уверен: новая больница будет построена в короткие сроки. Сделать это возможно, так как построят ее, как и в китайском Ухане, из быстровозводимых конструкций. Как сообщил накануне глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев, работа над проектом нового комплекса по поручению мэра уже идет.

Собянин подчеркнул: несмотря на то, что строиться больница будет из быстровозводимых конструкций, оснащена она должна быть самым современным медицинским оборудованием. Вокруг больничного корпуса планируется создать внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания.

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Площадка под новую больницу выбрана в Новой Москве, за "бетонным" кольцом.

"Крупных жилых комплексов в этом районе нет, - особо подчеркнул мэр. - Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет". "Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению", - обратился к москвичам с просьбой глава города. И пообещал: в связи с тем, что больнице потребуется прокладка газопровода, газом будут обеспечены и близлежащие поселки.

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