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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Прогулка по Артбату

Согласован проект реконструкции Московского дворца молодежи
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 51(8105)
Столичный комитет по архитектуре и градостроительству согласовал проект реконструкции Московского дворца молодежи на Комсомольском проспекте - здание ждут большие перемены, но внешний облик останется прежним. Обновится в основном наполнение - появятся общественные пространства, смотровые площадки, крытая галерея с творческими мастерскими и кафе, а также маленькая улица с названием Артбат.
Возле обновленного Московского дворца молодежи появится новая улица - Артбат. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры Возле обновленного Московского дворца молодежи появится новая улица - Артбат. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Возле обновленного Московского дворца молодежи появится новая улица - Артбат. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов называет Дворец молодежи ярким примером модернизма - здание обрамляют высокие колонны, поддерживающие крышу, а фасад украшает мозаичный фриз. "При реконструкции все это сохранят, а заодно почистят фасады от рекламы и сломают перегородки, которые сейчас делят внутреннее пространство на маленькие объемы, сдаваемые под аренду", - говорит Кузнецов. Памятник модернизма действительно весь завешан рекламой и поделен на небольшие помещения, занятые разномастными закусочными, магазинами и т.д. В основном концертном зале по вечерам проходят мюзиклы.

Здание преобразится в три этапа до 2022 года

Проект реконструкции дворца разработало архитектурное бюро WALL. Его руководитель и автор проекта Рубен Аракелян рассказал "РГ", что во время работы они задались целью создать новую идеологию здания и превратить его в общественный центр, куда приходят не только на спектакли или посидеть в кафе. По его словам, здание преобразится в три этапа до 2022 года. Причем первый этап начнут претворять в жизнь вот, а закончат к декабрю. "Работы начнутся со стилобата, где появятся новые помещения под кафе, рестораны и магазины - они будут обращены на проспект. Сейчас на этом месте стоит широкая лестница, которая как бы отрывает здание от земли, - объясняет он. - Через здание сделают сквозной проход, ведущий к парку усадьбы Трубецких. Далее за дворцом на месте парковки появится галерея из матового стекла, где откроются детские магазины, мастерские и творческие пространства, библиотека, а наверху открытая гостиная с видом на парк".

Фото: Эскиз из презентации "Единой строительной компании"
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Между новой галереей и дворцом появится небольшая улица, для которой уже придумали название - Артбат. На ней встанут арт-объекты и столики уличных кафе, между которыми можно будет проводить выставки и другие культурные акции. "Дворец не только вернет себе свое культурное значение, но и станет частью прогулочного маршрута из парка Горького, - объясняет суть преобразований Сергей Кузнецов. - Важной задачей является также взаимное "раскрытие" здания и прилегающего к нему парка усадьбы Трубецких".

На третьем этапе реконструкции будет наведен порядок внутри самого дворца. Его ядром по-прежнему останется концертный зал, при этом фойе станет более функциональным. Сейчас оно оживает только по вечерам во время представлений, а в ходе реконструкции появится каток с искусственным льдом. Перемены затронут и крышу - на ней оборудуют видовую площадку. Попасть же во дворец сможет любой желающий - билет на представление, как сейчас, не понадобится.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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