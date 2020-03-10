Среди заболевших коронавирусом в Москве ни один человек не посещал работу

Москвичи, приехавшие из Италии с диагнозом коронавирусной инфекции, не посещали работу. Такое сообщение сделала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Очень важно, что и сами жители, и их работодатели соблюдают правила безопасности. Благодаря совместным усилиям нам до сих пор удается сдерживать распространение инфекции в Москве", - заключила вице-мэр.

Ракова также отметила, что на горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом, с момента запуска обратилось уже более 14 тысяч человек. За больничными листами обратились почти 3 тысячи горожан, которым после возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией врачи рекомендовали провести две недели в изоляции дома.

Сотрудники колл-центра продолжают отвечать на возникающие у жителей вопросы о коронавирусе и борьбе с ним. На данный момент в колл-центре работают 170 человек. Вот и сегодня, в первый рабочий день после длинных выходных, на горячую линию уже обратилось рекордное количество человек - около 4 тысяч.

"Это говорит о том, что наши жители ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих", - подчеркнула Анастасия Ракова.

Напомню, 5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации. Этим гражданам необходимо по прибытию находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.