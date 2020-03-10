Тамбовчанин задержан по подозрению в убийстве девочки

Тамбовские следователи задержали 35-летнего жителя Моршанска. По мнению правоохранителей, мужчина причастен к исчезновению 13-летней девочки.

Вечером 7 марта школьница из села Бокино ушла на дискотеку в местный Дом культуры, но домой не вернулась. Все выходные девочку искали около 600 человек - полицейские, спасатели, местные жители и волонтеры.

- По версии следствия, подозреваемый на легковом автомобиле совершил наезд на школьницу, возвращавшуюся с дискотеки. Сделав вывод, что девочка мертва, мужчина с целью сокрытия преступления погрузил ее тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду, - рассказала представитель управления СК РФ по Тамбовской области Елена Кярсна.

По факту исчезновения школьницы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".