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10.03.2020 08:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тамбовчанин задержан по подозрению в убийстве девочки

Текст: Антон Валагин

Тамбовские следователи задержали 35-летнего жителя Моршанска. По мнению правоохранителей, мужчина причастен к исчезновению 13-летней девочки.

Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой

Вечером 7 марта школьница из села Бокино ушла на дискотеку в местный Дом культуры, но домой не вернулась. Все выходные девочку искали около 600 человек - полицейские, спасатели, местные жители и волонтеры.

- По версии следствия, подозреваемый на легковом автомобиле совершил наезд на школьницу, возвращавшуюся с дискотеки. Сделав вывод, что девочка мертва, мужчина с целью сокрытия преступления погрузил ее тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду, - рассказала представитель управления СК РФ по Тамбовской области Елена Кярсна.

По факту исчезновения школьницы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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