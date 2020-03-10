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10.03.2020 05:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге

Текст: Ольга Игнатова
В первой половине короткой рабочей недели погоду в центральных областях будут определять циклоны с теплым воздухом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поэтому аномальное тепло распространится над центром, Поволжьем и югом европейской территории, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Фото: iStock
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В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться. 11 марта днем 6-11 выше нуля, 12 марта плюс 4-9 градусов, 13 марта такая же погода. А 14 марта ночью возможны слабые заморозки. Днем плюс 2-7 градусов.

В Москве в ближайшие двое суток днем плюс 8-10 и дождливо. 12 марта днем плюс 6-8 градусов, возможен дождь. 13 марта днем плюс 4-9. 14 марта ночью до минус 2, днем плюс 2-7 градусов. А вот 15 марта ночью минус 1-6, днем не выше плюс 4 градусов. Ночью может пройти небольшой снег.

- Все-таки в атмосфере все еще не устойчиво, и преждевременно надеяться, что холодов уже не будет. Весна пришла еще не окончательно, - отметила синоптик.

На юге европейской территории зато очень тепло - до плюс 25 градусов. На юге Ростовской области плюс 22 градуса. В Краснодарском крае до плюс 24 градусов, также, как и на черноморском побережье. Это уже совсем летняя погода. В Крыму 13-18 тепла, но ветрено.

А на севере будет идти снег, мокрый снег, метель. 10 марта в Мурманской области мокрый снег, на дорогах сильная гололедица и очень ветрено. В Ненецком округе мокрый снег, метель, гололед.

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