В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

Глава Липецкой области Игорь Артамонов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили в администрации региона, теперь граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, обязаны при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Но врача следует вызвать на дом, чтобы не посещать медучреждения, а после соблюдать режим изоляции.

Работодатели региона должны "обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой", помогать работникам, изолированным дома. Если в коллективе появляется заболевший коронавирусом, работодатели обязаны предоставлять медикам информацию обо всех его контактах, а также продезинфицировать помещения, где находился заболевший.

Обширный перечень новых обязанностей предусмотрен распоряжением и для медицинского персонала. Так, врачи должны обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для тех, кто вернулся с территорий, неблагополучных по коронавирусу. Медпомощь таким людям организовать на дому, а также подготовиться к отбору проб на новый вирус и приему больных с респираторными заболеваниями. Полностью ознакомиться с распоряжением можно здесь.