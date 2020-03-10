В Москве создан оперативный штаб по экономическим вопросам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Ситуация в экономике Москвы складывается относительно благополучно, - написал он. - Прошлый год мы закончили с рекордным объемом инвестиций, которые достигли астрономической суммы 2,8 трлн рублей. По итогам первых двух месяцев 2020 г. видим дальнейший рост деловой активности, промышленного производства и других базовых экономических показателей".

Но очередная полоса нестабильности, в которую, очевидно, вступает глобальная экономика, по мнению мэра, наверняка, затронет и столицу. Ведь уже сейчас распространение коронавируса привело к снижению объемов международной торговли и туризма, отменено множество выставочных и конгрессных мероприятий. На карантин отправляются целые регионы, а значит - рвутся цепочки поставок продукции. К тому же к этим проблемам добавились падение цен на нефть и снижение курса рубля.

Москва же - крупнейший финансовый центр России. Через нее проходит большая часть внешней торговли страны. Промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда. "Поэтому экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках", - пишет Собянин. - В этой связи я принял решение о создании Оперативного штаба Правительства Москвы по экономическим вопросам".

Ближайшая задача штаба, подчеркивает он, организовать мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и, при необходимости, оказывать им поддержку в поддержании финансовой стабильности.

Особое внимание глава города обращает необходимость оказания помощи в обеспечении взаимодействия с кредитными организациями и содействия в восстановлении нарушенных цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции. Отмечает, что дал поручение провести комплексный анализ последствий снижения туристических потоков для отдельных отраслей и экономики города в целом.