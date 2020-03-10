Для профилактики вирусных инфекций, в том числе и коронавируса, в общественном транспорте Подмосковья усилены меры дезинфекции. Перед выходом на линию все салоны транспортных средств, включая электрички, дезинфицируются, а затем в течение дня проводится дополнительная обработка поручней, ручек и подлокотников. А в современных "Ласточках" и "Иволгах" воздух регулярно обеззараживают ультрафиолетом.

Как говорит замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, весь общественный транспорт ежедневно проверяется на чистоту и регулярность проведения дезинфекций. "Нарушителей будут штрафовать на 20 тысяч рублей", - утверждает она. Все водители общественного транспорта обеспечены дезинфицирующими средствами, салфетками, одноразовыми масками и ежедневно проходят усиленный медицинский осмотр перед сменой. На всех транспортных предприятиях области проведены инструктажи о том, как уберечь себя от вирусных заболеваний.

Напоминаем, что Роспотребнадзор и Росздравнадзор открыли "горячие линии" по вопросам коронавируса. Их номера 8(800)555-49-43 8(800)550-99-03.