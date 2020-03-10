В России стали реже умирать заключенные

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил о снижении смертности среди заключенных. Новость прозвучала на прошедшей в Москве коллегии ведомства.

По итогам 2019 года смертность заключенных снизилась почти на 12 процентов. Показатель смертности от заболеваний снизился почти на 7 процентов, смертность от туберкулеза - более чем на 5, от ВИЧ-инфекции - почти на 13, от заболеваний сердечно-сосудистой системы - на четыре с половиной процента.

Ведомством внедряются механизмы телемедицины, а также выездных профилактических осмотров заключенных специалистами гражданского здравоохранения узкого профиля.

С целью улучшения качества жизни лиц, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения, ФСИН России проработан вопрос создания отделений паллиативной медицинской помощи.

Кроме того, прорабатывается вопрос подключения к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, что, как рассказывают в ведомстве, значительно повысит уровень информационного взаимодействия при оказании медицинской помощи осужденным как внутри учреждений, так и после освобождения.

Таким образом, подчеркивают во ФСИН, будет обеспечена непрерывность оказания медицинской помощи, что особенно важно при лечении социально значимых заболеваний.