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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В России стали реже умирать заключенные

Текст: Владислав Куликов
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил о снижении смертности среди заключенных. Новость прозвучала на прошедшей в Москве коллегии ведомства.

По итогам 2019 года смертность заключенных снизилась почти на 12 процентов. Показатель смертности от заболеваний снизился почти на 7 процентов, смертность от туберкулеза - более чем на 5, от ВИЧ-инфекции - почти на 13, от заболеваний сердечно-сосудистой системы - на четыре с половиной процента.

Фото: Антон Подгайко / ТАСС
ФСИН сообщила о резком снижении числа заключенных

Ведомством внедряются механизмы телемедицины, а также выездных профилактических осмотров заключенных специалистами гражданского здравоохранения узкого профиля.

С целью улучшения качества жизни лиц, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения, ФСИН России проработан вопрос создания отделений паллиативной медицинской помощи.

Кроме того, прорабатывается вопрос подключения к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, что, как рассказывают в ведомстве, значительно повысит уровень информационного взаимодействия при оказании медицинской помощи осужденным как внутри учреждений, так и после освобождения.

Таким образом, подчеркивают во ФСИН, будет обеспечена непрерывность оказания медицинской помощи, что особенно важно при лечении социально значимых заболеваний.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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