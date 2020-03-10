Камчатские спасатели помогли пассажирам "столкнувшихся" самолетов

Пожарно-тактическое учение для специалистов службы спасения, пожарных, сотрудников центра медицины катастроф и управления МВД Камчатского края прошло в аэропорту Петропавловска-Камчатского. В ходе тренировки они ликвидировали пожар площадью 70 квадратных метров и спасли шестерых "пострадавших".

"Согласно легенде, в службу спасения поступила информация о том, что при посадке на полосе руления столкнулись два пассажирских воздушных судна. У одного из них повредилась правая плоскость крыла", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Учебное ЧП произошло с самолетами ЯК-40 и Л-410. На борту первого "находились" 10 пассажиров и четыре члена экипажа. Во втором - только два пилота.

Возгорание, произошедшее из-за разлива топлива, удалось оперативно устранить. За это время почти все люди из ЯК-40 эвакуировались. Но четыре человека остались внутри. Кроме того, потерялась связь с экипажем Л-410, в котором начался внутрифюзеляжный пожар.

Сотрудники пожарно-спасательных частей обнаружили всех пострадавших и потушили огонь.

В учениях задействовали 56 человек и 11 единиц техники. Благодаря тренировке удалось оценить действия специалистов экстренных служб и разработать предложение по улучшению работы. Чтобы в случае реальной опасности спасательная операция прошла быстро и слажено.