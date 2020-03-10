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10.03.2020 10:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалин доставили символ международной акции "Эстафета Победы"

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Символ международной акции "Эстафета Победы" - помещенное в капсулу миниатюрное изображение пограничного столба - доставили 10 марта в Южно-Сахалинск из Петропавловска-Камчатского, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Ровно за 75 дней до Парада Победы на Ямале стартовала акция "Знамя памяти"

В торжественной церемонии передачи капсулы приняли участие представители правительства региона и администрации города, ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону.

На Сахалин символ Победы прибыл из Мурманска через Москву, Анадырь и Петропавловск-Камчатский. В течение следующих четырех дней он побывает в городах Невельск, Холмск и Корсаков, а также в селе Озерском. 15 марта капсулу вновь привезут в областной центр, где она будет выставлена в музейно-мемориальном комплексе "Победа", а еще день спустя артефакт отправится во Владивосток. Завершится международная акция 28 мая в Москве на Поклонной горе.

Справка "РГ"

Старт "Эстафете Победы" был дан 5 февраля одновременно в Бресте и Мурманске. Она проходит по двум маршрутам вдоль государственных границ России и внешних рубежей Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана и Киргизии. Капсулу провезут и по местам наиболее ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Протяженность пути - почти 70 тысяч километров.

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