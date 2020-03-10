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10.03.2020 10:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Находящиеся в КНР студенты ДВФУ перейдут на дистанционное обучение

Текст: Анна Бондаренко

Все иностранные студенты Дальневосточного федерального университета, которые находятся в настоящее время в КНР, переводятся на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что студенты написали заявления о переходе на индивидуальные учебные планы с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Фото: EPA-EFE/DANIEL IRUNGU
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"Мы готовимся работать дистанционно в таком режиме, пока не будут сняты ограничения на въезд иностранных граждан на территорию РФ", - пояснили в университете, отметив, что для студентов разработаны электронные учебные курсы, куда входят лекции, задания для практических работ, перечень тем курсовых работ, другие материалы.

Сейчас ДВФУ также рассматривает возможность организации связи в формате видеоконференции, чтобы преподаватель мог проводить консультации, лекции, семинары. Когда студенты вернутся в России, им при необходимости скорректируют учебные планы, чтобы не было пробелов в образовании.

Отметим, что около 2,5 тысячи студентов из КНР учатся в шести вузах Приморского края по разным образовательным программам и на подготовительных курсах. Больше всего обучающихся из Китая как раз в ДВФУ - порядка 1,5 тысячи человек.

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