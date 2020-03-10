В Хабаровске сотрудница банка дала отпор грабителю с ножом

В Хабаровске мужчина, вооруженный ножом, попытался ограбить одно из отделений банка. Однако его сотрудница смогла дать отпор.

ЧП произошло в одном из кредитных учреждений по улице Краснореченской. Угрожая холодным оружием, грабитель потребовал отдать ему деньги.

- Сотрудница банка отказалась выполнять его требования. Мужчине пришлось покинуть помещение без денег. В результате инцидента у сотрудницы банка порезана рука, - рассказал РИА Новости представитель городской полиции.

Женщине оказали медпомощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Оперативники ищут нападавшего.