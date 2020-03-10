В игорной зоне "Приморье" откроется второй развлекательный комплекс

Открытие первого этапа игорно-развлекательного комплекса "Шамбала" в игорной зоне "Приморье" ожидается в мае, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Российский инвестор проекта завершает строительные работы. Готовность несущих и ограждающих конструкций 1-4 этажа составляет 100 процентов. Внутри здания проводятся отделочные работы на всех этажах. В помещениях, где завершены отделочные работы, расставляют мебель, специалисты занимаются фасадными работами. На строительной площадке одновременно работает 30 подрядных организаций с установленным посменным или круглосуточным режимом работы. Объем инвестиций составит восемь миллиардов рублей. Казино расположилось возле озера Черепашье.

По словам генерального директора Корпорации развития субъекта Ольги Сун-жаю, "Шамбала" - самый быстроразвивающийся проект российской компании на территории интегрированного развлекательного комплекса "Приморье".

Общий объем вложенных средств составляет 114 миллиардов рублей. Инвесторы - Россия, Гонконг, Королевство Камбоджа, Республика Корея, Япония. Уже пять лет на территории игорной зоны работает гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal.

Ожидается, что ежегодная посещаемость объектов составит не менее восьми миллионов человек.