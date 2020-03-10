В Улан-Удэ Юрий Трутнев вручил ветеранам юбилейные медали

Заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в Улан-Удэ встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в Республике Бурятия, и вручил им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".

Напомним, первый эшелон бойцов-дальневосточников ушел на запад уже в ночь на 29 июня 1941 года. Победоносный май 1945 встретили восемь советских фронтов. При этом далеко на востоке, почти в 8 тысячах километров от Берлина, находились три советских "тыловых" фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Но именно эти фронта и завершили победой Вторую мировую войну.

Вице-премьер напомнил, что президент учредил памятную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". "Для меня большая честь ее сейчас вам вручить", - отметил Трутнев.

В тот же день Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов побывали в гостях у долгожителя, ветерана-фронтовика Ефрема Ковалева. В мае этого года ветерану исполняется 101 год. Он родился в селе Большой Куналей Тарбагатайского района и с 13 лет проживает в Улан-Удэ. В 1938 году окончил курсы шоферов, был направлен на работу в Окиноключевскую автоколлону треста "Союзсельхозтранс". В связи с военными событиями в Монголии в 1939 года из треста "Союзсельхозтранс" были мобилизованы автомобили с водителями, в том числе и Ефрем Ковалев. После окончания боев на реке Халхин-Гол, в декабре 1939 года Ковалев был призван в Красную Армию и направлен в 49-й танковый полк в Ленинграде. В 1941 году ему пришлось защищать северную столицу. Ефрем Андреевич попал в плен, стал узником концлагеря, из которого он был освобожден в 1945 году. Был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Германией". В мирное время более 30 лет проработал водителем улучшили 4420 участников Великой Отечественной войны, а также их вдовы. 34 ветерана получили помощь на проведение ремонта своего жилья.