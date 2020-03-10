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10.03.2020 10:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Авиарейсы из Ульяновска в Москву отменили из-за тумана

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Международный аэропорт Ульяновск (Баратаевка) во вторник из-за тумана отменил утренние рейсы в Москву и обратно, сообщили в диспетчерской службе аэропорта.

"Отменены рейсы из столицы в Ульяновск с прибытием 4:15 мск и из Ульяновска в Москву с вылетом в 5:20 мск. Пассажиры этих рейсов улетят дневными рейсами", - сказал представитель аэропорта.

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Во вторник 10 марта в аэропорту "Ульяновск" запланированы четыре рейса на Москву и обратно: утренний, дневной и два вечерних.

"Мы следим за погодой. Пока выполнение дневного и вечерних рейсов запланировано по расписанию", - подчеркнули в аэропорту.

При этом в региональном МЧС распространено предупреждение по погоде, согласно которому из-за тумана объявлен "желтый" уровень опасности. По информации спасателей, в ближайшие часы в Ульяновской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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