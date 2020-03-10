Как работает самая молодая глава района Ульяновской области

"РГ" побывала в Чердаклинском районе Ульяновской области, руководит которым 31-летняя Мария Шпак. Сегодня она - самый молодой глава района в регионе, но успела завоевать признание как один из самых активных и эффективных руководителей.

Как выяснилось, еще в десятом классе Мария Шпак написала сочинение "Если бы я была главой района…", где вполне осознанно предложила назревшие преобразования, необходимые для местных жителей. Возможно, на эту тему ее вдохновил пример бабушки, которая долгое время руководила Новомалыклинском районом. Старожилы до сих пор вспоминают, как она лично ездила в министерство сельского хозяйства СССР за комбайнами, а привезла оттуда еще и два лесовоза.

Попробуй после этого не поверь в судьбу, когда вскоре Мария Шпак возглавила Чердаклинский район, где росла и училась. Сегодня он считается одним из лучших в регионе по многим показателям.

Только за последние годы муниципальное образование привлекло 35 миллионов рублей, участвуя в конкурсах на получение грантов для развития нескольких социальных проектов. Эти средства оказались хорошим подспорьем к 170 миллионам рублей районного бюджета. В результате открылся "Бутик добра", где малообеспеченные люди могут получить бесплатно одежду и бытовые вещи. Успешно реализуется экологический проект по очистке местных водоемов от мусора. В ходе него удалось очистить берега озера Попова в центре поселка Чердаклы. Работает реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в местных школах появились занятия по робототехнике, благодаря получению гранта в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика".

Гордостью района Мария Шпак считает масштабную интерактивную программу "12 музейных жемчужин Чердаклинского района", направленную на развитие и поддержание культурных традиций малой родины. Идея создать сеть из школьных тематических музеев принадлежала губернатору Ульяновской области Сергею Морозову. Так получили известность чердаклинский музей миниатюрного искусства имени Василия Зуева - одного из самых знаменитых художников легендарной ювелирной фирмы Фаберже, музей Олимпийского мишки в Крестово-Городище, где в военные годы учился автор знаменитого спортивного символа Виктор Чижиков. А еще музей Гражданской войны в Бряндино, музей писателя Ивана Гончарова в селе Архангельском, музей современных войн имени генерала Соколова в Суходоле - все они уникальные в своем роде.

Хрупкая на вид молодая женщина выбила четверть миллиарда рублей федеральных денег на решение вечной проблемы Чердаклинского района с питьевой водой. Так сложилось, еще с советских времен в Чердаклах, Октябрьском, Мирном, Колхозном вода в водопроводе имеет повышенное содержание железа и марганца. А в Архангельском, что напротив Мирного, наоборот, - прекрасная вода, и из местной скважины осуществляется водозабор для Заволжского района областного центра. Мария Шпак решила, что нужно из скважины архангельского водозабора запитать и ближайшие населенные пункты. Была разработана проектно-сметная документация, район принял участие в национальном проекта "Чистая вода". Уже предусмотрено выделение денег на строительство первого этапа водовода до поселка Октябрьский. Параллельно разрабатывается проект по замене водопровода внутри населенных пунктов. К 2024 году извечная наболевшая проблема плохой воды в Чердаклинском районе будет закрыта.

Системно решается другая ключевая задача - пополнение доходов районного бюджета. Для этого Мария Шпак использует конкурентное преимущество вверенной ей территории - близость к областному центру и особой промышленной зоне "Заволжье". Во многом оориентируясь на опыт губернатора Сергея Морозова, глава Чердаклинского района занялась развитием инфраструктурных проектов для малого бизнеса. Район выиграл грант в 11 миллионов рублей, на разработку проектно-сметной документации для строительства инфраструктуры мини-промышленной зоны в поселке Октябрьском. Расчет делался на небольших производителей с производством стоимостью 15-20 миллионов рублей. Для таких "малышей" район выделил 60 гектаров земли. Разрабатывается проект планировки территории с подключением к участку газа, воды, электричества, строительством дороги. Уже на этапе проектирования несколько резидентов написали заявления на получение здесь земельных участков. Это позволит создать новые рабочие места для местных жителей и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Но когда спрашиваешь у Марии Шпак, что она считает своим главным достижением в районе, она вспоминает не про новый водовод, промышленную зону или налоги. Главным достижением глава Чердаклинского района Шпак называет замену окон в сельских школах. Всего их в районе 15, из них в 11 уже меняют рамы на современные, проводятся торги еще на две школы. Вскоре все дети смогут учиться в теплых классах, а традиция заклеивать окна бумагой на зиму уйдет в прошлое.

На вопрос о том, как со всем этим ей удается справляться и как к ее работе относятся местные жители, глава района Мария Шпак отвечает: "Просто нужно быть с людьми в постоянном диалоге. В постоянном и личном". Она как раз из того самого нового поколения руководителей, которые первым делом наладили непосредственное общение со всеми неравнодушными жителями. В том, чтобы оперативно узнавать о проблемах с мест и чувствовать настроение жителей в разных уголках района, Мария Шпак особых сложностей не видит. В каждом поселении создали группу в приложении "Вайбер" с участием главы района, присоединиться к ней могут все желающие. Например, сейчас в районном центре Чердаклы из десяти тысяч населения почти две тысячи состоят в районном сообществе и активно общаются, задают вопросы, читают, комментируют. Расстояние между ними и местной властью - даже не несколько шагов, а буквально пару кликов. Наверное, поэтому все время пока мы разговаривали с Марией Шпак, она не выпускала из рук свой смартфон.