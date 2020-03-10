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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выломали из алтаря

В Подмосковье задержаны грабители храмов
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
Восемь икон украли из храмов Московской и Нижегородской областей трое неоднократно судимых граждан.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в январе двое мужчин с помощью монтировок открыли окно Благовещенского храма в селе Степановское Раменского района Московской области и проникли внутрь. Повредив киот, они похитили икону с изображением Георгия Победоносца в полный рост. Воры положили похищенное на заднее сиденье автомобиля, в котором их ждал сообщник, и скрылись.

На такое специфическое преступление, как кража икон, пойдет человек, хорошо знающий "предмет"

По этой же схеме были похищены чтимые образы в храмах, расположенных в селах Сар-Майдан и Кириково Нижегородской области. Среди них - "Преображение Господне", "Спас Нерукотворный", Боголюбская и Казанская иконы Божией Матери, "Преподобный Макарий Желтоводский", "Святой апостол Павел" и "Святой Великомученик и Целитель Пантелеимон".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Кощунственное преступление раскрыли сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из подмосковного района Раменское. А задерживали преступников при силовой поддержке спецназа Росгвардии. Все трое задержанных взяты под стражу.

Оперативники сумели найти и все украденные иконы. Две из них - в тайнике, оборудованном в подвале дома одного из воров. Все изъятое направлено на исследование.

Известно, что на такое специфическое преступление, как кража икон, пойдет не дилетант, а человек, разбирающийся в "предмете". Ведь надо не просто что-то украсть, но знать, что брать и как это сбыть. Подобные преступления готовятся годами, с тщательным изучением и оценкой предполагаемой добычи.

Кстати, год назад Ирина Волк сообщала о таком же преступлении, в раскрытии которого тоже принимали участие оперативники из Раменского. Это ограбление готовилось пять лет.

В тот раз четверо злоумышленников, вскрыв замок входной двери и отключив сигнализацию, проникли в православный храм, расположенный в селе Кривцы Раменского района Подмосковья. Повредив резные колонны XVIII века, они выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм.

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Были похищены чтимые иконы "Спас Вседержитель", "Богоматерь Страстная", а также преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских.

Сыщикам за полторы недели удалось найти ростовую икону "Преподобный Сергий Радонежский" начала XX века и "Богоматерь Страстную" первой трети XIX века. Святыни обнаружили в квартире перекупщика в Ярославле. Через неделю на Вернисаже в Измайлово нашли иконы "Троица Новозаветная" и "Преподобный Серафим Саровский". Увы, но древние образа Божией Матери "Смоленская" и "Спас Вседержитель" он успел продать за 75 тысяч долларов в один из антикварных магазинов столицы.

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