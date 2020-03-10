В Башкирии будут награждать глав семейств

"Отцовская доблесть" - так называется новая общественная награда, которую учредили в Республике Башкортостан. Ее смогут получить мужчины, которые достойно воспитывают детей, ведут здоровый образ жизни и занимаются общественной деятельностью.

- Мы знаем тысячи примеров семей, в которых папы относятся к своим обязанностям ответственно, являются авторитетом для детей и воспитывают их достойными людьми. Поэтому решили: нужно на таких положительных примерах показывать ценность семьи подрастающему поколению, - объяснила председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.

В положении о награде "Отцовская доблесть" отмечается, что претендент должен жить в республике не менее пяти лет. Но главное - достойно воспитывать детей (в том числе усыновленных) и либо иметь исключительные личные заслуги (например, совершить героический поступок, иметь госнаграду), либо быть папой отличившихся в спорте, творчестве или других сферах детей. Также получить награду смогут и отцы, чьи сыновья или дочери погибли или пропали без вести при защите Отечества и его интересов. Ходатайствовать о награждении мужчины имеют право коллективы предприятий.

Всех претендентов рассмотрит комиссия, а окончательное решение по претендентам примет совет Общественной палаты республики. Первое вручение знаков "Отцовской доблести" планируют провести 24 июня в рамках празднования Дня отца.

Данная награда - это форма "морального поощрения и общественного признания заслуг" глав семейств. То есть помимо диплома и медали (либо статуэтки) она не предполагает ни премий, ни каких-либо льгот.

- Быть достойным отцом - тоже труд. Наконец это признано. И пусть вручат только значок, это не так важно. Деньги все равно потратят, а награда останется, - считает Ильгам Мухаметов из Уфы, отец троих детей и дедушка восьмерых внуков.

Кстати, в Башкирии с 1998 года вручают медаль "Материнская слава".