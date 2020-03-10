В Прикамье пьяный мужчина угнал машину и сбил ребенка

В поселке Карьер-Известняк Александровского района Пермского края сотрудники полиции задержали местного жителя 1983 года рождения, которого подозревают в незаконном завладении автомобилем и причинении вреда несовершеннолетнему.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном МВД РФ, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Nissan Almera, который ему не принадлежал. Во время движения он сбил несовершеннолетнего. Подросток получил серьезную травму головы, ему оказана медицинская помощь.

По факту угона транспортного средства в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.