В Прикамье женщина из ревности напала с ножом на сожителя

В городе Чусовом Пермского края в отношении 37-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (часть 2 статьи 111 УК РФ).

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, дело было заведено после того, как в дежурную часть территориального отдела внутренних дел поступила информация о мужчине, которого доставили в медицинское учреждение с ножевыми ранениями.

В ходе следствия было установлено, что потерпевший поссорился со своей сожительницей. Ревнивица схватила нож и нанесла мужчине несколько ударов. Он умолял вызвать скорую помощь, но помощи не получил: гражданка легла спать, оставив его на полу. Через некоторое время потерпевший смог доползти до двери и позвать соседей на помощь. Сотрудники полиции задержали подозреваемую.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.