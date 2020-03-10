Нижегородца осудили на 12 лет за убийство таксиста

Нижегородец признан виновным в убийстве таксиста. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

ЧП произошло вечером 24 января 2019 года. Подсудимый сел в такси в Нижнем Новгороде и направился в Шахунский район.

Прибыв на место, водитель и пассажир не договорились о стоимости проезда.

Недовольный мужчина ударил водителя ножом 41 раз, от чего тот скончался на месте.

Тело таксиста убийца спрятал в кювете и засыпал снегом, а угнанный автомобиль бросил в селе Большое Широкое Шахунского района, деньги убитого присвоил.

Во время расследования дела 19-летний обвиняемый свою вину не признал. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.