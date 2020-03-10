Хуснуллин дал поручения по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

В Нижнеудинском районе Иркутской области находятся в рабочей поездке вице-премьер Марат Хуснуллин, замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков, полномочный представитель Президента в СФО Сергей Меняйло и и. о. губернатора области Игорь Кобзев. Они оценили ход восстановительных работ учреждений социальной инфраструктуры, а также темпы берегоукрепления реки Уда.

Во время паводка на этой реке размыло и береговую линию и основное русло в районе излучины возле Тафаларской базы, а так же размыло берега в черте города Нижнеудинска по улицам Сбитнева, Набережной, Молодости, Водопадной. Пострадали и берега протоки реки Застрянка на улицах Островского и Баррикадной.

Осмотрев произошедшие разрушения, Марат Хуснуллин дал ряд поручений. В частности, Росводресурсам - пересмотреть проектные решения по расчистке русла реки Уда, увеличить расчистку русла до 4,5 км; Институту Гидропроект - использовать грунты, извлеченные при расчистке русла, для строительства объектов инженерной защиты Нижнеудинска.

- К этим работам необходимо приступить до 1 июня 2020 года, - потребовал вице-премьер. - Кроме того, подрядчик должен пересмотреть свои сметные расчеты и снизить стоимость работ.

Одновременно федеральные чиновники оценили ход аварийно-восстановительных работ в детском саду № 3 Нижнеудинска. Это двухэтажное кирпичное здание 1960 года постройки пострадало от наводнения - уровень воды здесь достигал отметки 80 сантиметров от пола первого этажа. Садик включили в программу восстановления. Еще в 2019 году там были выполнены работы по укреплению фундамента и устройству кровли. Приостановили эти работы из-за отсутствия заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости.

Марат Хуснуллин поручил в срочном порядке рассмотреть вопрос о замене подрядчика. Такое же решение принято и еще по двум соцобъектам, где сейчас идут ремонтные работы: Нижнеудинской ДХШ и Нижнеудинской райбольнице. Она, напомним, пострадала от наводнения прошлым летом. Но продолжала работать и оказывать медпомощи населению.

- Восстановление социальных объектов - приоритетная задача для органов региональной, муниципальной власти и строительных организаций. От того, насколько качественно это будет сделано, зависит комфорт людей, на долю которых выпало и без того много испытаний. Мы должны сделать так, чтобы жители пострадавших территорий стремились остаться здесь жить и продолжать участвовать в развитии своего города и района, - сказал Игорь Кобзев.

Во время встречи с жителями основные вопросы, которые задавались, касались предоставления земельных участков и компенсаций пострадавшим от наводнения.

- Главной задачей органов власти является восстановление прав на жилье граждан, пострадавших от наводнения. Для этого процесс выдачи жилищных сертификатов должен быть оптимизирован. Любые причины задержек необходимо оперативно устранить. В свою очередь, жителям подтопленных территорий следует со всей ответственностью подойти к вопросу подачи необходимых документов. Им необходимо оперативно оформить недостающие бумаги, подтверждающие права на собственность, - подчеркнул Сергей Меняйло.