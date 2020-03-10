Иркутянка устроила погром в аптеке

Полицейские проводят проверку по факту погрома, устроенного покупательницей в одной из аптек Иркутска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее в соцсетях появилось видео: на его кадрах видно, как молодая женщина сперва требует от провизора вернуть ей деньги за лекарственный препарат, а потом разносит витрину.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как стало известно, устроившая погром женщина была частым посетителем аптеки и не всегда вела себя адекватно. Именно поэтому провизор решила записать видео. Однако на этот раз посетительница разошлась настолько, что сотруднице аптеки пришлось обращаться за медицинской помощью - у нее разбито лицо.