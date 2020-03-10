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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Новосибирский микроминиатюрист отправит в космос копии Знамени Победы

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Известный микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин закончил создание особой коллекции, в которую вошли девять копий ордена Отечественной войны 1 степени, четыре ордена Ушакова и три микрокопии Знамени Победы.

Как рассказал сибирский "левша", он намерен передать эти творения летчику-космонавту Олегу Артемьеву с надеждой, что микроминиатюры отправятся на МКС. Невидимые невооруженным взглядом шедевры Владимир Анискин уместил в небольшой коробочке, своего рода витрине.

В Уфе открылась выставка авторских микроминиатюр

- Здесь будет девять орденов Отечественной войны 1 степени, у каждого из них есть свой номер. Рядом будут расположены четыре ордена Ушакова 1 и 2 степени. Эти ордена я сделал несколько лет назад и хранил до удобного случая. На этих орденах тоже будут номера, - рассказал новосибирец.

Каждая копия Ордена Победы расположена на георгиевской ленте, которая, в свою очередь, помещается на срезе рисового зернышка. Таким образом размеры самой награды не превышают 2 миллиметров. Две копии Знамени Победы созданы из микрочастиц нитки, снятой с официальной копии легендарного символа, развевавшегося над рейхстагом. Третья копия - краска на золотой пластинке.

Кроме того, микроминиатюрист хочет отправить в космос и микроминиатюрные монеты, копии знаменитого советского золотого червонца с сеятелем на реверсе. "Они имеют особые номера в честь нынешнего юбилейного года Победы: 75, 41, 42,43, 44 и победный 45 год", - отметил Владимир Анискин.

Культура Арт Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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