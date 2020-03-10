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10.03.2020 18:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зима в подарок

В Алтайском крае снегопады и метели снова не знают ни выходных, ни праздников
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Последние дни в регионе вновь царит непогода: перекрыты многие федеральные трассы и дороги местного значения, спасатели приходят на помощь водителям во многих районах края, машины которых слетают на обочину или заносит по самую крышу.
На Алтае самая популярная шутка последних дней: "Всем, пережившим три месяца зимы, четвертый - в подарок". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю На Алтае самая популярная шутка последних дней: "Всем, пережившим три месяца зимы, четвертый - в подарок". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
На Алтае самая популярная шутка последних дней: "Всем, пережившим три месяца зимы, четвертый - в подарок". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Люди, угодившие под удар стихии, иногда находят нестандартные выходы. В Троицком районе на дороге недалеко от села Усть-Гавриловка застряли сразу шесть машин.

- Мы все ездили в родное село поздравить с праздником родных и близких, - рассказал "РГ" один из водителей по имени Виктор. - Встали мы в районе 9.30. Нас стало быстро заносить. В головной машине помимо взрослых сидели трое малолетних детей. После пяти часов ожидания трактора из райцентра Юлия Милёшина написала в "Инстаграм" губернатора Томенко: "Срочно! Нужна помощь в спасении людей, попавших в снежный шторм… В машинах заканчивается топливо". Вскоре на крик о помощи ответили из регионального минтранспорта: "Техника уже выехала". Спасибо всем, кто пришел на выручку - честно скажу, страшновато было.

Фото: iStock
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге

Другая нестандартная ситуация случилась в Шипуновском районе, где спасатели в разгар непогоды доставили в райцентр беременную женщину из села Зеркалы. А в Косихинском районе женщину, которой срочно потребовалась медицинская помощь, сотрудники краевого пожаро-спасательного отряда сначала вывезли на снегоходе до федеральной трассы, где ее передали экипажу пожарной машины. Экипаж доставил больную в город Новоалтайск.

10 марта в крае сохранялась снежная и ветреная погода, а водителям добавилась еще одна напасть - сильный гололед. Самая популярная шутка последних дней: "Всем, пережившим три месяца зимы, четвертый - в подарок".

Между тем в регионе уже начали готовиться к весеннему паводку. Выпавшие за зиму осадки в крае и соседней Республике Алтай не оставляют почти никаких шансов на спокойное прохождение первой и второй волны паводка. В зоне подтопления могут оказаться более 200 населенных пунктов.

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