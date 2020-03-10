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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске мужчина с молотком разгромил магазин бытовой техники

В Кировском районе Томска мужчина зашел в один из магазинов бытовой техники и разбил молотком несколько дорогостоящих телевизоров. Как сообщает РИА Новости, по данному факту сотрудники МВД РФ по Томской области начали проверку.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 10 марта. В 9:00 правоохранителям поступила информация о том, что неизвестный мужчина зашел в магазин DNS, расположенный по улице Красноармейская, и начал крушить бытовую технику.

Фото: Vesti.ru
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Камеры видеонаблюдения запечатлели момент происшествия, а запись была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина с молотком в руках проходит в зал магазина, где размещены широкоформатные телевизоры. Подойдя к стенду с техникой, он молотком начинает методично бить по экранам выставленных моделей, не пропуская ни одного телевизора в ряду. Внешне мужчина выглядит спокойным и даже не обращает внимания на то, как от его ударов за спиной обрушивается дорогостоящая техника. Закончив с одним рядом, он переключается на соседний, а потом спокойно уходит. В момент происшествия в зале с разбитой техникой не наблюдалось ни одного продавца. Судя по кадрам, злоумышленник повредил как минимум 11 телевизоров.

После поступления сигнала на место ЧП выехал наряд полиции. Они быстро установили подозреваемого. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины, побудившие мужчину пойти на погром магазина.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск РГ-Видео

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