В России начинается весенний сезон охоты. В некоторых регионах он уже открыт с 1 марта. Кое-где стартует на этой неделе или в конце месяца. А где-то с началом этой мужской забавы власти еще не определились или вовсе запретили ее.

Корреспонденты "Российской газеты" разузнали подробности наступившего охотничьего сезона.

В Чечне он откроется только в мае и продлится до середины июня. Но точные сроки пока неизвестны. Также нет и окончательного списка животных, на которых разрешат охотиться. Как пояснили в минприроды республики, в прошлом году была пересмотрена Красная книга региона. "Некоторых животных оттуда вывели. Изменились и правила охоты. Сейчас вносятся окончательные изменения", - рассказали в ведомстве. Но скоро сроки назовут.

Неизвестны они пока и в Калужской области. Власти хотят максимум точно попасть в период пролета водоплавающих птиц и вальдшнепа, объяснил начальник отдела управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов минприроды области Дмитрий Галченков. Местной водоплавающей дичи здесь мало. И в ведомстве стараются, чтобы охотники по весне всю ее не выбили, а охота велась бы только на пролетных птиц. Ориентировочно охотничий сезон области могут открыть с 25 марта.

Ради сохранения птиц в Алтайском крае даже изменили правила весенней охоты. Территория региона разбита на две группы районов - по времени пролета гусей-гуменников. Они летят с юга на север по западной части края. Где-то эти птицы появляются раньше, где-то - позднее. С 7 по 16 апреля в первой группе районов открыта охота на гусей (гуменник и белолобый), глухаря, тетерева на токах и вальдшнепа на вечерней тяге. Охота на селезней уток здесь запрещена. Во второй группе районов охота на селезней, глухаря, тетерева на токах и вальдшнепа длится с 27 апреля по 6 мая. Но в гусей стрелять нельзя.

А в четырех регионах по весне охота вообще запрещена. В Краснодарском крае - еще с советских времен. Сделано это ради мигрирующих птиц, которые в этот период возвращаются в родные края. "Кроме того, большая площадь плавневой зоны Восточного Приазовья, в которой зимуют водоплавающие птицы, в том числе и краснокнижные виды, является частью водно-болотных угодий международного значения, - комментирует замначальника отдела федерального государственного охотничьего надзора минприроды края Игорь Белоусов. - Сейчас разрешено добывать водяную полевку и ондатру. А с 1 апреля можно выходить на медведя, за исключением самок с медвежатами".

Еще не все регионы определились, когда открывать сезон охоты, многое будет зависеть от прилета птиц

Запрещена много лет весенняя охота и в Астраханской области, рассказал "РГ" председатель общества охотников Юрий Савенков. Местные водно-болотные угодья находятся под защитой Рамсарской конвенции. И в активный период размножения животных тревожить их нельзя. "Я сторонник, чтобы весной частично охоту все же разрешить, но организовать ее очень аккуратно и избирательно, - отметил Савенков. - Например, разрешить охотиться на селезней кряковой утки, которых у нас по отношению к самкам больше". Не постреляешь по весне уток и в Ростовской области. В это время на Дону можно охотиться лишь на ондатру (по 1 апреля) и на взрослых самцов косули европейской (с 20 мая по 20 июня 2020 года). А водоплавающую дичь и вальдшнепа нельзя трогать до конца сентября.

Действует запрет на весеннюю охоту и в Крыму. По сути же, в это время здесь ее нет, пояснил "РГ" начальник департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами минэкологии Крыма - старший госинспектор Владимир Капитонов. "Там, где весенняя охота разрешена, - пояснил инспектор, - в это время промышляют в основном на перелетную дичь. Однако ее пути минуют полуостров". Так что поохотиться можно будет только на кабана, но с 1 июня. Это и станет началом сезона-2020. А за птицами - только в августе.

Те, кто собрался пострелять в Воронежскую область, должен знать, что здесь охотничьи угодья разделены на две зоны: более обширную северную и компактную - южную. На юге весенняя охота на пернатую дичь будет идти с 21 марта по 30 марта, на севере - с 28 марта по 6 апреля 2020 года. Из охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия можно будет стрелять гусей и селезней уток, а также вальдшнепа.

В Орловской области любительская и спортивная охота на водоплавающую (гуси, казарки и селезни уток) и боровую (вальдшнеп и тетерев) дичь производится в течение десяти календарных дней с последней пятницы марта. На Смоленщине она будет возможна с 28 марта по 6 апреля. В Мурманской области весеннюю охоту тоже запрещать не собираются, сообщил начальник отдела охотнадзора министерства природных ресурсов и экологии региона Игорь Ильин. По его словам, ее сроки определят постановлением губернатора Мурманской области, которое будет подписано в ближайшее время. Как и на Тамбовщине, где сроки весенней охоты определяют по фактическим погодным условиям - добывать пернатую дичь можно в течение недели после начала пролета птицы.