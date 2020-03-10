10 марта Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета объявило о завершении расследования уголовного дела против бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслава Дерева и его шести со­участников. На всех одна уголовная статья - особо крупное мошенничество.

Это долгоиграющее дело о хищении НДС членами семьи Дерева. Оно было возбуждено 12 февраля 2012 года. А 5 марта 2018 года Вячеслав Дерев был задержан в своем доме в поселке Псыж. Потом оперативно по ходатайству следствия этапирован в Москву в центральный аппарат Следственного комитета.

Писали, что бывший сенатор - один из свидетелей обвинения по делу Рауфа Арашукова

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

- По версии следствия, в 2007-2010 годах между компаниями "Киево-Жураки AПК" и "Меркурий-2", принадлежавшими членам семьи Дерева, были заключены контракты на строительство крупных свиноводческих комплексов в Карачаево-Черкесии и Адыгее, при исполнении которых была существенно завышена стоимость работ, что позволило собственникам получить незаконное возмещение НДС в размере более 110 миллионов рублей, - подчеркнула представитель следственного ведомства.

Вячеслав Дерев свою вину не признает. Много писали о том, что бывший сенатор, к слову, является одним из ключевых свидетелей обвинения по делу Рауфа Арашукова. В ответ на публикации Следственный комитет сообщил об отсутствии какой-либо связи между делами двух сенаторов.

Напомним, что 1 марта 2019 года Московский городской суд отказался удовлетворить ходатайство следствия о новом продлении ареста для Дерева на два месяца, и он был освобожден в зале суда. Прокурор требовал домашнего ареста, защита упирала на инвалидность подследственного и ухудшение его здоровья.

В СК уверяют, что собрали достаточно доказательств. Сейчас уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ "для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения".