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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семейная статья

Завершено расследование дела экс-сенатора
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
10 марта Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета объявило о завершении расследования уголовного дела против бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслава Дерева и его шести со­участников. На всех одна уголовная статья - особо крупное мошенничество.

Это долгоиграющее дело о хищении НДС членами семьи Дерева. Оно было возбуждено 12 февраля 2012 года. А 5 марта 2018 года Вячеслав Дерев был задержан в своем доме в поселке Псыж. Потом оперативно по ходатайству следствия этапирован в Москву в центральный аппарат Следственного комитета.

Писали, что бывший сенатор - один из свидетелей обвинения по делу Рауфа Арашукова

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Фото: iStock
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- По версии следствия, в 2007-2010 годах между компаниями "Киево-Жураки AПК" и "Меркурий-2", принадлежавшими членам семьи Дерева, были заключены контракты на строительство крупных свиноводческих комплексов в Карачаево-Черкесии и Адыгее, при исполнении которых была существенно завышена стоимость работ, что позволило собственникам получить незаконное возмещение НДС в размере более 110 миллионов рублей, - подчеркнула представитель следственного ведомства.

Вячеслав Дерев свою вину не признает. Много писали о том, что бывший сенатор, к слову, является одним из ключевых свидетелей обвинения по делу Рауфа Арашукова. В ответ на публикации Следственный комитет сообщил об отсутствии какой-либо связи между делами двух сенаторов.

Напомним, что 1 марта 2019 года Московский городской суд отказался удовлетворить ходатайство следствия о новом продлении ареста для Дерева на два месяца, и он был освобожден в зале суда. Прокурор требовал домашнего ареста, защита упирала на инвалидность подследственного и ухудшение его здоровья.

В СК уверяют, что собрали достаточно доказательств. Сейчас уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ "для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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