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10.03.2020 10:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Эрмитаж и Apple сняли фильм-прогулку по музею

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Компания Apple и Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Фото: iStock
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Фильм длится пять часов и представляет собой прогулку по залам Государственного Эрмитажа. Он знакомит зрителя с 45 залами музея и 600 произведений искусства, хранящихся в них.

Режиссер проекта Аксинья Гог подчеркивает, что в своем фильме команда попыталась запечатлеть один день из жизни великого музея. Важной задачей для постановщиков было соединение новейших технологий, особенности восприятия классических произведений современным зрителем и искусства, которое существует вне времени.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что этот эксперимент показывает новый взгляд на музей, он отображает путешествие по Эрмитажу человека, медитативно рассматривающего экспонаты, что крайне важно: ведь таким образом современный зритель с "клиповым сознанием" приучается к медленному восприятию музейных образов.

- Все это - следующий этап электронной эстетики, когда технологии начинают гуманизироваться, - подчеркнул Михаил Пиотровский.

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