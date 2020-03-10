Эрмитаж и Apple сняли фильм-прогулку по музею

Компания Apple и Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Фильм длится пять часов и представляет собой прогулку по залам Государственного Эрмитажа. Он знакомит зрителя с 45 залами музея и 600 произведений искусства, хранящихся в них.

Режиссер проекта Аксинья Гог подчеркивает, что в своем фильме команда попыталась запечатлеть один день из жизни великого музея. Важной задачей для постановщиков было соединение новейших технологий, особенности восприятия классических произведений современным зрителем и искусства, которое существует вне времени.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что этот эксперимент показывает новый взгляд на музей, он отображает путешествие по Эрмитажу человека, медитативно рассматривающего экспонаты, что крайне важно: ведь таким образом современный зритель с "клиповым сознанием" приучается к медленному восприятию музейных образов.

- Все это - следующий этап электронной эстетики, когда технологии начинают гуманизироваться, - подчеркнул Михаил Пиотровский.