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10.03.2020 20:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские власти приглашают поддержать студентов

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
В общежитии Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова в Петербурге почти 700 студентов уже неделю сидят на карантине по коронавирусу. Здание сейчас обнесено специальным забором, чтобы на территорию не проникли посторонние. Студенты жалуются в соцсетях на еду и нехватку туалетной бумаги. На период действия карантина (14 дней) все студенты, находящиеся на обсервации, переведены на дистанционное обучение.
Иногородние студенты университета теперь смотрят на большой мир с балкона общежития. Желающие поддержать невольных пленников могут принести гостинцы в зону приема в гостинице. Фото: Петр Ковалев/ТАСС / Сергей Николаев Иногородние студенты университета теперь смотрят на большой мир с балкона общежития. Желающие поддержать невольных пленников могут принести гостинцы в зону приема в гостинице. Фото: Петр Ковалев/ТАСС / Сергей Николаев
Иногородние студенты университета теперь смотрят на большой мир с балкона общежития. Желающие поддержать невольных пленников могут принести гостинцы в зону приема в гостинице. Фото: Петр Ковалев/ТАСС / Сергей Николаев

К вынужденной мере администрация вуза прибегла по предписанию Роспотребнадзора, когда 2 марта у студента-итальянца обнаружились опасные симптомы. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Одновременно с ним на карантин в эту инфекционную клинику поместили еще четырех человек, которые успели пообщаться с итальянцем.

А 4 марта общежитие, в котором проживает почти 700 студентов, было закрыто на обсервацию. Регулярно сотрудники университета измеряют температуру у студентов, берут пробы для лабораторных исследований у всех, кто находится в общежитии. Круглосуточно работают врачи и ординаторы университета им. Мечникова. Проводится регулярная дезинфекция помещений.

Фото: РИА Новости
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Еду студентам три раза в день доставляют в специальных контейнерах и оставляют на стульях у дверей в комнаты. Таким же способом обеспечивают средствами гигиены.

Студенты в соцсетях больше всего жалуются на качество доставляемой еды. Так, Екатерина Первеева спрашивает: "Хотелось бы узнать, когда нас отпустят и хотя бы разрешат передавать еду, ибо есть то, что приносят, невозможно!"

Мужская часть населения более сдержанна, но вот коллективный запрос от них:

- Нужно решить вопрос обеспечения туалетной бумагой, средствами для мытья посуды, полов, поверхностей. Средствами личной гигиены. Прокладки для девушек! И для всех - мыло, шампунь, чай, лампочки.

Есть в сообщениях и ирония. Так, Дамир Янсапов интересуется: "Можно отобрать у поваров соль?"

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На все вопросы координатор группы отвечает незамедлительно. Вопрос про соль обещали передать организации, осуществляющей приготовление пищи.

На сайте университета разместили телефон "горячей линии": 303-51-18. Сюда можно обратиться с любыми бытовыми вопросами.

Чтобы запертые на карантине не чувствовали себя оторванными от праздника, волонтеры университетского отряда 8 марта под окнами общежития провели концерт-флешмоб "Петербург своих не бросает". И хотя это здание сейчас обнесено забором, чтобы сюда не проникли посторонние, на сайте университета подчеркивается: те, кто хочет поддержать студентов, могут передать им необходимое - средства гигиены, лекарства, чай, кофе, сахар, соль. Все это принимается ежедневно с 15.00 до 15.30 и с 20.00 до 20.30 в зоне приема продуктов во дворе общежития.

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