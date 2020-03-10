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10.03.2020 17:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На кинофестивале "Северный Характер" покажут более полусотни фильмов

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
На кинофестивале "Северный Характер", который стартует в Мурманской области 18 марта, покажут более полусотни фильмов из России, Финляндии, Норвегии, Швеции, Белоруссии, Армении, Турции, Германии, Казахстана и Эстонии. Об этом сообщили организаторы фестиваля. Завершится он 21 марта.
Фото: Московский джазовый оркестр
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Кинопоказы начнутся еще до старта фестиваля и продолжатся до его окончания. Первым 15 марта будет показан российский фильм "Всходы коммунизма на Терском берегу Белого моря". Последними будут представлены фильмы "Экспедиция на Шпицберген" и "Лофотенские истории". Их можно будет увидеть 28 марта.

- Я очень рада возможности показать нашим зрителям чудесный детский фильм из Норвегии "Америка Оскара" в номинации "Полнометражный игровой фильм", - рассказала президент фестиваля Светлана Солдатова. - Коротко о сюжете: у мальчика заболела мама. Она отвезла сына в деревню к злому дедушке, а сама поехала лечиться, сказав ему, что уехала в Америку. Через некоторое время этот мальчик отправился в Америку. В чем-то этот фильм напоминает прежнее советское кино для детей, создавая очень добрую атмосферу чудес и сказки. Среди кинокритиков рейтинг этого фильма составил 9 баллов - больше, чем у фильмов Тарантино!

Помимо фильмов, у гостей фестиваля будет возможность встретиться с Героем РФ, летчиком-космонавтом Юрием Усачевым. Также в рамках фестиваля состоится встреча с популярным тележурналистом, автором документальных фильмов Александром Казакевичем.

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