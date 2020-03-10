На набережной Петербурга столкнулось шесть машин

В Петербурге на Октябрьской набережной произошла массовая авария. Столкнулись шесть легковых автомобилей, все они следовали в попутном направлении, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отмечают, что травмы получил водитель одного из транспортных средств.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что синяки, ушибы и ссадины получили минимум в четырех машинах, причем травмы есть как у водителей, так и у их пассажиров. Запчасти от некоторых автомобилей выбросило на проезжую часть.

ДТП спровоцировало очень серьезную пробку, ведь Октябрьская набережная - это одна из главных магистралей, связывающих восточные и северные районы Петербурга.