Петербургские хирурги спасли младенца с редкой патологией легкого

Хирурги Санкт-Петербургского Педиатрического университета провели уникальную операцию на легочный артерии младенца. Все прошло успешно. Ребенок в настоящее время дышит самостоятельно.

Девочка родилась в Архангельске на 29-й неделе беременности с весом всего 1,1 килограмма, сообщили в пресс-службе университета. Через два месяца врачи обратили внимание на серьезную патологию легочных сосудов. Ребенка срочно транспортировали в Северную столицу.

При поступлении девочки в клинику, ее состояние оценивали как критическое. Она не могла самостоятельно дышать, находилась на высокочастотной вентиляции легких из-за пониженного содержания кислорода в крови.

Детские хирурги поставили диагноз - аретериовенозная мальформация (свищ) легочных сосудов. Суть болезни в том, что кровь не насыщалась кислородом напрямую, а сбрасывалась в основной кровоток, возникала дыхательная недостаточность.

Необходима была срочная рентгенэндоваскулярная операция. Подобные хирургические вмешательства проводятся на кровеносных сосудах через небольшие проколы на коже (инструментом от одного до четырех миллиметров в диаметре) под рентгеновским (ангиографическим) контролем в специальной операционной.

Операцию выполнил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Педиатрического университета, кандидат медицинских наук Михаил Комиссаров. Все прошло успешно. Сейчас девочка самостоятельно дышит и ест. Ее жизни ничего не угрожает. И она с родителями уже выписалась из клиники.