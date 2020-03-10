Путин похвалил новгородского школьника

О ситуации с образованием в Новгородской области президент РФ Владимир Путин поговорил с губернатором Андреем Никитиным.

Глава государства спросил, с чего хотел бы начать собеседник. Оказалось, с вопросов образования. А именно - с хорошей новости. "На прошлой неделе новгородский школьник Тихон Маврин занял первое место на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту", - сообщил Никитин. "Все это произошло благодаря тому, что вы меня поддержали три года назад…", - добавил он.

"Все произошло потому, что он умный парень и у него хорошие учителя", - заметил Владимир Путин.

"Прежде всего, конечно, да. И у него появилась техническая возможность, смогли оборудовать школы, IT-Кубы и так далее", - пояснил свою мысль докладчик. Это городская школа, но и сельские школы тоже пошли по этой программе, сообщил он. Всего за прошлый год в области было восемь победителей общероссийских олимпиад, связанных так или иначе с цифровой экономикой.

"За три года просто произошел определенный переворот", - оценил Никитин. "В долгосрочной перспективе образование - это, наверное, самое важное, чем должен заниматься губернатор", - уверен он. Отремонтировано примерно 109 школ, 800 миллионов вложено в среднее профессиональное образование, половина - государственные деньги, половина - новгородские предприятия, уточнил докладчик.

"За три года количество студентов в колледжах и в университете выросло на четыре с половиной тысячи человек. В принципе, рост там более 20 процентов. То есть это хороший, позитивный результат", - рассказал Никитин.

Удалось также сделать большой рывок в ремонте дорог: с 26 процентов дорог в нормативном состоянии выйти на 36. "Еще не много, но уже хороший результат", - считает губернатор.