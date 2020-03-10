Путин похвалил новгородского школьника

Новости

В минэнерго Саудовской Аравии не видят смысла в новой встрече ОПЕК+ 17:38
На кинофестивале "Северный Характер" покажут более полусотни фильмов 17:24
Экс-министр МВД Коми останется под стражей до 17 апреля 17:23
Антропологи: Homo erectus оказался более развитым, чем считалось 17:21
Подтвержден второй случай полного излечения от ВИЧ 17:18
"Би-2" перенесли концерты в Германии и Чехии из-за коронавируса 17:16
Болгария потребует от ЕС 130 млн евро для борьбы с мигрантами 17:09
Дилеры рассказали, повлияет ли ослабление рубля на стоимость машин 17:06
Когда в Беларуси появится свой электромобиль 17:03
Власти Кубы разработали план по борьбе с коронавирусом 16:50
На параде Победы впервые покажут новейшие танки Т-90М 16:32
Корветы Балтийского флота "уничтожили" подлодку в Атлантике 16:25
На Ставрополье из-за коронавируса отменили массовые мероприятия 16:25
Переболевшим коронавирусом россиянам помогут в поиске работы 16:22
Себестоимость горячего школьного питания может составить 70 рублей 16:09
В Кузбассе два человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде 16:08
Внешность возрожденного Ford Bronco рассекретили до премьеры 16:07
В общественном транспорте Подмосковья усилены меры дезинфекции 16:03
Петербургские хирурги спасли младенца с редкой патологией легкого 16:00
В Гатчине заложили камень в основание памятника Александру III 15:59
Австрия запретила въезд путешественников из Италии 15:57
Раскрыта тайна древнего города в Сирии, сожженного "небесным огнем" 15:57
Нижегородку осудили за торговлю детьми 15:52
В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19 15:52
В Ростовской области подростки напали на почтальона 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
10.03.2020 17:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин похвалил новгородского школьника

Текст: Кира Латухина
О ситуации с образованием в Новгородской области президент РФ Владимир Путин поговорил с губернатором Андреем Никитиным.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава государства спросил, с чего хотел бы начать собеседник. Оказалось, с вопросов образования. А именно - с хорошей новости. "На прошлой неделе новгородский школьник Тихон Маврин занял первое место на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту", - сообщил Никитин. "Все это произошло благодаря тому, что вы меня поддержали три года назад…", - добавил он.

"Все произошло потому, что он умный парень и у него хорошие учителя", - заметил Владимир Путин.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Президент подписал закон о бесплатном питании школьников

"Прежде всего, конечно, да. И у него появилась техническая возможность, смогли оборудовать школы, IT-Кубы и так далее", - пояснил свою мысль докладчик. Это городская школа, но и сельские школы тоже пошли по этой программе, сообщил он. Всего за прошлый год в области было восемь победителей общероссийских олимпиад, связанных так или иначе с цифровой экономикой.

"За три года просто произошел определенный переворот", - оценил Никитин. "В долгосрочной перспективе образование - это, наверное, самое важное, чем должен заниматься губернатор", - уверен он. Отремонтировано примерно 109 школ, 800 миллионов вложено в среднее профессиональное образование, половина - государственные деньги, половина - новгородские предприятия, уточнил докладчик.

"За три года количество студентов в колледжах и в университете выросло на четыре с половиной тысячи человек. В принципе, рост там более 20 процентов. То есть это хороший, позитивный результат", - рассказал Никитин.

Удалось также сделать большой рывок в ремонте дорог: с 26 процентов дорог в нормативном состоянии выйти на 36. "Еще не много, но уже хороший результат", - считает губернатор.

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Лимит покупок через Систему быстрых платежей вырастет в три раза
Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей
Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме
Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж